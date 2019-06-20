КС визнав конституційним розпуск Ради і призначення позачергових виборів

Конституційний Суд визнав конституційним указ Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів парламенту.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в суді.\r\n"Визнали указ конституційним",- повідомив він.\r\nВідповідне рішення прийнято на закритому засіданні Великої палати КС у четвер.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, указ про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності.\r\nРаніше КС перейшов до закритої частини розгляду конституційності розпуску Ради.