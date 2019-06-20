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20 червня 2019, четвер, 11:36 9
Судова влада 2019-06-20T11:38:45+03:00
Українські Новини
В робочу групу Зеленського з напрацювання проекту судової реформи повинні входити тільки професіонали, - в. о.

В робочу групу Зеленського з напрацювання проекту судової реформи повинні входити тільки професіонали, - в. о. голови ВСУ Гуменюк

Виконуючий обов'язки голови попереднього складу Верховного суду України Василь Гуменюк вважає, що в робочу групу Президента Володимира Зеленського з напрацювання проекту судової реформи повинні входити виключно професіонали.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Повинні входити лише професійні люди, які мають досвід роботи в судовій системі, знають, що таке перша інстанція, що таке апеляція і касація. Безумовно, повинні бути представлені вчені, які фундаментально розуміють судову систему. Це повинні практики та науковці. Безумовно, мають бути адвокати, вони учасники процесу та розуміють ситуацію. В цілому, експертну оцінку або висновки повинні давати винятково професійні люди, тобто це судді цієї судової системи", - сказав Гуменюк.

Він упевнений, що нова влада повинна поглиблено вивчити судову реформу і проаналізувати всі наявні помилки і недоліки.

Як повідомляли Українські Новини, представник України у Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань, юрист Володимир Пилипенко вважає, що експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи повинні входити професійні юристи з обов'язковим залученням суддів.

Колишній голова Конституційного суду Іван Домбровський вважає, що реформування судової системи повинна брати участь тільки професійна громадськість.

Представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенко на три з мінусом.

 

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