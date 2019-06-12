Екс-голова КС про реформу судів Зе Командою: у реформуванні судової системи повинна брати участь тільки професійна громадськість

Колишній голова Конституційного суду Іван Домбровський вважає, що у реформуванні судової системи повинна брати участь тільки професійна громадськість.\r\nПро це він заявив у коментарі Українським Новинам.\r\n"Громадськість повинна бути професійною. Має бути громадська рада (при кожному органі)", - сказав він.\r\nНа думку Домбровського, для судової гілки влади можна і потрібно зняти існуючі вікові обмеження.\r\nВін зазначив, що це дозволить додати професіоналізму в процес реформування судової гілки.\r\n"Але, згідно з законом встановлено обмеження за віком, 60 років. А ось мені 72, і чому я не можу бути в громадській раді, знаючи судову систему? Це неправильно", - підсумував юрист.\r\nВін упевнений, що судову реформу повинні реалізовувати всі гілки влади.\r\n"Судову реформу повинні реалізовувати всі. Починаючи від законодавства і завершуючи суддями. Ну і Президент, оскільки є суб'єктом законодавчої ініціативи. Йому ніхто не забороняє вносити будь-які законопроекти. Тим більше новий президент. Він повинен закидати Верховну Раду законопроектами", - зазначив екс-глава КС.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) заявила, що Громадська рада доброчесності (ОСД) продовжує роботу, але робить це з порушенням процедури.\r\nСудова реформа не повернула народові право на справедливий суд.\r\nГолова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк розкритикував методи впровадження судової реформи.\r\nЕксперти вважають судову реформу в Україні такою, що реалізована неуспішно.\r\n \r\n