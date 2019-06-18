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18 червня 2019, вівторок, 17:45 11
Судова влада 2019-06-18T19:15:03+03:00
Українські Новини
В експертній групі судової реформи Зеленського однозначно повинні бути професійні юристи та судді, - Пилипенко

В експертній групі судової реформи Зеленського однозначно повинні бути професійні юристи та судді, - Пилипенко

Представник України у Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань, юрист Володимир Пилипенко вважає, що до експертної групи для оцінки результатів проведеної судової реформи повинні входити професійні юристи, з обов'язковим залученням суддів.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Що стосується конкретних прізвищ людей, які повинні входити в цю комісію, поки складно сказати, і це було б некоректно. Однозначно там повинні бути професійні юристи. Це не обговорюється. З обов'язковим залученням суддів, оскільки не можна реформувати що-небудь без залучення тих, на кого будуть ці зміни поширюватися", - вважає він.

За його словами, також слід залучити представників громадянського суспільства, науковців, суддів у відставці.

"Звичайно - обов'язково знаходитися в тісному контакті з Венеціанською комісією, яка може надати професійну юридичну оцінку тим чи іншим законодавчим ініціативам. Власне, судова реформа в Україні і зазнала такого краху через те, що її реалізовували ті, хто керувався політичною доцільністю, а не правовою та реформаторською логікою", - зазначив Пилипенко.

Він упевнений, що ця комісія зможе перезавантажити судову реформу і дійсно запропонувати українцям професійну і реалістичну судову реформу, якщо цим будуть займатися професіонали, а не популісти.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський має намір розробити свій проект судової реформи.

Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи.

Представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенко на три з мінусом.

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