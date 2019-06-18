В експертній групі судової реформи Зеленського однозначно повинні бути професійні юристи та судді, - Пилипенко

Представник України у Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань, юрист Володимир Пилипенко вважає, що до експертної групи для оцінки результатів проведеної судової реформи повинні входити професійні юристи, з обов'язковим залученням суддів.\r\nПро це він сказав Українським Новинам.\r\n"Що стосується конкретних прізвищ людей, які повинні входити в цю комісію, поки складно сказати, і це було б некоректно. Однозначно там повинні бути професійні юристи. Це не обговорюється. З обов'язковим залученням суддів, оскільки не можна реформувати що-небудь без залучення тих, на кого будуть ці зміни поширюватися", - вважає він.\r\nЗа його словами, також слід залучити представників громадянського суспільства, науковців, суддів у відставці.\r\n"Звичайно - обов'язково знаходитися в тісному контакті з Венеціанською комісією, яка може надати професійну юридичну оцінку тим чи іншим законодавчим ініціативам. Власне, судова реформа в Україні і зазнала такого краху через те, що її реалізовували ті, хто керувався політичною доцільністю, а не правовою та реформаторською логікою", - зазначив Пилипенко.\r\nВін упевнений, що ця комісія зможе перезавантажити судову реформу і дійсно запропонувати українцям професійну і реалістичну судову реформу, якщо цим будуть займатися професіонали, а не популісти.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський має намір розробити свій проект судової реформи.\r\nЗеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи.\r\nПредставник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенко на три з мінусом.