Луценко отримав надбавку розміром з оклад за високі досягнення у травні

Заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за травень збереглася на рівні квітневої та становила 105 017 гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.\r\nПри цьому оклад Луценка становив 37 тис. гривень.\r\nЗарплату вказано з урахуванням надбавок, доплат і премії.\r\nПісля утримання податків і зборів Луценко отримав 84 539 гривень.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Луценко у квітні заробив 104,5 тис. гривень при окладі в 37 тисяч. Зарплата Луценка за березень виросла на 15 тис. гривень. Також зарплата генпрокурора Луценка зросла на півмільйона за рік.\r\n\r\nУ грудні зарплата Луценко зменшилася на 74 тис. грн.\r\n\r\nТим часом Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка, а НАБУ зобов'язали відкрити справу за можливе відмивання грошей заступником Луценка.