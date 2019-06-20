Луценко отримав надбавку розміром з оклад за високі досягнення у травні

Заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за травень збереглася на рівні квітневої та становила 105 017 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

При цьому оклад Луценка становив 37 тис. гривень.

Зарплату вказано з урахуванням надбавок, доплат і премії.

Після утримання податків і зборів Луценко отримав 84 539 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко у квітні заробив 104,5 тис. гривень при окладі в 37 тисяч. Зарплата Луценка за березень виросла на 15 тис. гривень. Також зарплата генпрокурора Луценка зросла на півмільйона за рік.

У грудні зарплата Луценко зменшилася на 74 тис. грн.

Тим часом Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка, а НАБУ зобов'язали відкрити справу за можливе відмивання грошей заступником Луценка.