У четвер рубль почав дорожчати в обмінниках Києва

У четвер, 20 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 19 червня підвищився на 3 копійки і становив 3,62 грн за 10 рублів.\r\nКурс продажу підвищився на 2 копійки і становив 4,23 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 20 червня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,62\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,08\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, євро в київських обмінниках різко підскочив після падіння.\r\nТим часом НБУ продовжує зміцнювати гривню другий день поспіль.\r\nТакож НБУ скасував обов'язковий продаж валютної виручки бізнесом, а закон про валюту і валютні операції набув чинності в лютому.