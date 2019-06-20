У четвер рубль почав дорожчати в обмінниках Києва

У четвер, 20 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 19 червня підвищився на 3 копійки і становив 3,62 грн за 10 рублів.

Курс продажу підвищився на 2 копійки і становив 4,23 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 20 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,62 4,23 Максимальний 4,02 5,00 Мінімальний 2,50 4,08

Як повідомляли Українські Новини, євро в київських обмінниках різко підскочив після падіння.

Тим часом НБУ продовжує зміцнювати гривню другий день поспіль.

Також НБУ скасував обов'язковий продаж валютної виручки бізнесом, а закон про валюту і валютні операції набув чинності в лютому.