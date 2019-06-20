підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 червня 2019, четвер, 10:45 19
Економіка 2019-06-20T11:45:02+03:00
Українські Новини
У четвер рубль почав дорожчати в обмінниках Києва

У четвер рубль почав дорожчати в обмінниках Києва

У четвер, 20 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 19 червня підвищився на 3 копійки і становив 3,62 грн за 10 рублів.

Курс продажу підвищився на 2 копійки і становив 4,23 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 20 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,62 4,23
Максимальний 4,02 5,00
Мінімальний 2,50 4,08

Як повідомляли Українські Новини, євро в київських обмінниках різко підскочив після падіння.

Тим часом НБУ продовжує зміцнювати гривню другий день поспіль.

Також НБУ скасував обов'язковий продаж валютної виручки бізнесом, а закон про валюту і валютні операції набув чинності в лютому.

Більше новин про: Курс валют курс рубля Курс рубля до гривні

Архів
Новини
Глава Мінрегіонбуду Зубко повинен вирішити питання водопостачання на Донбасі, - гендиректор Директорату Міненерговугілля Буславець 12:09
Мінюст зареєстрував "Гарантованого покупця" для запуску ринку електроенергії 12:09
ФГВФО заявив, що торги з продажу активів Дельта Банку пройшли законно 12:05
Суддя Олексій Буран. Фото: tsn.ua
Брав хабарі, стріляв у детективів НАБУ і намагався вчинити суїцид: скандальний одеський суддя Буран пішов у відставку 12:05
В робочу групу Зеленського з напрацювання проекту судової реформи повинні входити тільки професіонали, - в. о. голови ВСУ Гуменюк 11:36
більше новин
Смерть Тимчука розслідують як вбивство 14:29
Microsoft нагородила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпанії "Дарниця" 14:22
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина 14:06
Генеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ 13:41
більше новин
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Екс-голова Верховного суду Маляренко про судову реформу команди Зеленського: Верховний суд нормальної держави це 20, максимум 30 суддів 14:44
Екс-голова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні 19:00
Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у екс-заступника губернатора Херсонщини Рищука 12:38
Лікування бджолиною отрутою може бути небезпечним, - Супрун 22:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok