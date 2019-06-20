Українські військові поранені, вбиті і травмовані під множинними обстрілами на Донбасі

Бойовики 24 рази обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) у середу, 19 червня, 1 військовий загинув, 1 поранено і 1 травмовано.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

За минулу добу українські позиції були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На кожен обстріл ворог отримав адекватну відповідь.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 14 разів обстріляли позиції ООС: район Новотроїцького - з гранатометів різних систем; двічі Лебединське - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; Мар'їнка - зі стрілецької зброї; двічі Піски - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; чотири рази околицю Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; Павлопіль - із автоматичних гранатометів; двічі Богданівку - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; околицю Гнутового - з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських військових було обстріляно 10 разів: у районі Новозванівки - з автоматичних гранатометів; біля Луганського - з автоматичних гранатометів; Зайцеве - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; Попасну - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; двічі Кримське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; Світлодарськ - із ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; двічі район Новотошківського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Південного - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

За даними української розвідки, 19 червня одного окупанта було вбито і одного поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил, один український військовослужбовець отримав поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили один обстріл позицій ООС: поблизу Павлополя - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти один раз обстріляли позиції ООС: околицю Луганського - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще один поранений. Також на Донбасі бойовики 30 раз обстріляли позиції українських військових, поранений боєць ЗСУ.

Раніше військові ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Мар'їнці.