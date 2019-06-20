У Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ

Не тільки Володимир Зеленський не відповів на запрошення "Київпрайду", але й представники Президента, як і представники його партії "Слуга народу" не хочуть коментувати їх ставлення до "Маршу рівності" та прав ЛГБТ.

Протягом майже двох діб Українським Новинам не вдалося домогтися відповіді від Зеленського та "Слуги народу".

18 червня, напередодні "Маршу рівності", агентство попросило коментарі про ставлення до прав ЛГБТ в Україні у "Слуги народу", а по приїзду Зеленського з Німеччини, де він перебував з візитом, - і у нього.

Пізніше ЛГБТ-спільнота записала відеозвернення до Зеленського, запросивши його на "Марш рівності", у зв'язку з чим агентство оновило свої запити додатковими питаннями.

Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков перенаправив агентство на прес-службу партії через щільний графік.

Прес-служба "Слуги народу" не змогла пообіцяти телефонний або особистий коментар, але погодилася організувати його після отримання письмових питань.

Водночас після отримання запитань всі дзвінки і запити агентства були проігноровані.

Прес-секретар "Зе!Команди" Ірина Побєдоносцева сказала, що розгляне наше прохання, але так і не відповіла.

Спікер Зеленського Юлія Мендель пообіцяла агентству протягом години розглянути запит, але також досі не відповіла.

Як повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко був проти заборони гей-парадів, але поділяв стурбованість суспільства.

У цьому році проведення "Київпрайду" намагався заборонити депутат Ігор Мосійчук, проте суд відмовився відкривати справу.

Марш ЛГБТ пройде в Києві у неділю, 23 червня. Організатори очікують 10 тис. учасників.

Поки найбільший в історії України Марш рівності пройшов у 2018 році. У свою чергу Марш рівності в 2017 році проходив під гаслом "Бунтуй, кохай, права не віддавай".