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18 червня 2019, вівторок, 21:04 42
Суспільство 2019-06-18T22:31:21+03:00
Українські Новини
ЛГБТ-спільнота підтримала позицію Зеленського і запросила його на Марш Рівності

ЛГБТ-спільнота підтримала позицію Зеленського і запросила його на Марш Рівності

Представники українського ЛГБТ-співтовариства записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського, в якому підтримали його тезу про те, що людина є найбільшою цінністю для держави і запросили його на Марш Рівності KyivPride, який відбудеться 23 червня.

Відповідне звернення опубліковано на сторінці зустрічі Маршу Рівності в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Шановний пане президенте, ми підтримуємо вашу позицію, що людина є найбільшою цінністю для держави. 23 червня тисячі українців і українок вийдуть на Марш Рівності з вірою в європейське майбутнє нашої країни. А ви, пане Володимире, будете першим українським президентом, який вийшов на Марш Рівності і підтримав права людини?", - цікавляться активісти.

Також у зверненні представники ЛГБТ прокоментували саме проведення параду. За їх словами, їх традиція - це беззаперечна цінність бути собою та не боятися жити повним життям.

"Свобода, яку ми выборювали століттями і продовжуємо боронити зараз. Не даність, а процес. У якому ми разом повинні відстоювати права людини, а отже - всіх громадян. KyivPride прагне єдності. Наразі Україна роз'єднана агресором. Український народ поділений на "25" і "75". На "праведних" і "содомітів". На "ми" і "вони". Тільки працюючи пліч-о-пліч і поважаючи розмаїття, разом збудуємо заможну і квітучу країну", - пояснили активісти.

Наголошується, що майже 10 років KyivPride є символом боротьби українських геїв, лесбійок, і трансгендерних бессексуальных людей за рівні можливості в Україні і, незалежно від сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, громадяни і громадянки долучаються до боротьби за права людини для всіх.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні ультраправі і анти-ЛГБТ групи готуються до Маршу Рівності.

Раніше активісти повідомили, що жоден з нападів на учасників KyivPride не розслідувався поліцією.

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