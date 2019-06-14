На марші ЛГБТ у Києві на наступних вихідних очікують 10 тис. учасників

Громадська організація "Київпрайд" очікує 10 тис. учасників на "Марші рівності" за права ЛГБТ, проведення якого 23 червня в Києві оскаржується в суді депутатом Ігорем Мосійчуком.\r\nПро це повідомила директор "Київпрайду" Руслана Панухник на прес-конференції, передають Українські Новини.\r\n"Цьогоріч "Марш рівності" запланований на неділю, 23 червня. Ми очікуємо 10 тис. учасників та учасниць", - сказала вона.\r\nЗа її словами, організація погоджує заходи забезпечення безпеки з Національною поліцією та Київською міською державною адміністрацією.\r\nУ 2018 році "Київпрайд" оцінив кількість учасників "Маршу рівності" в 5 тис. людей, а поліція - у 3,5 тис.\r\nУ 2017 році за оцінкою організаторів у марші брали участь 3,5 тис. людей, а за підрахунками поліції - 2,5 тис.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, найбільший в історії України марш рівності пройшов в 2018 році.\r\nТоді заявлених 5 тисяч учасників ЛГБТ-маршу охороняли стільки ж правоохоронців.\r\nМарш рівності в 2017 році проходив під гаслом "Бунтуй, кохай, права не віддавай".