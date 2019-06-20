Зеленський вже добу не може відповісти на запрошення ЛГБТ відвідати прайд в Києві

Президент Володимир Зеленський так і не відповів на запрошення представників українського ЛГБТ-співтовариства відвідати марш Рівності KyivPride, який відбудеться 23 червня у Києві.

На сторінці KyivPride відеозапрошення для Зеленського було оприлюднене 18 червня, але відповіді поки не було.

У своєму відеоролику представники ЛГБТ-спільноти закликали Зеленського стати першим українським президентом, який вийшов на Марш Рівності і підтримав права людини.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні ультраправі і анти-ЛГБТ групи готуються до Маршу Рівності.

Раніше активісти повідомили, що жоден з нападів на учасників KyivPride не розслідувалася поліцією.