Зеленський вже добу не може відповісти на запрошення ЛГБТ відвідати прайд в Києві

Президент Володимир Зеленський так і не відповів на запрошення представників українського ЛГБТ-співтовариства відвідати марш Рівності KyivPride, який відбудеться 23 червня у Києві.\r\nНа сторінці KyivPride відеозапрошення для Зеленського було оприлюднене 18 червня, але відповіді поки не було.\r\nУ своєму відеоролику представники ЛГБТ-спільноти закликали Зеленського стати першим українським президентом, який вийшов на Марш Рівності і підтримав права людини.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні ультраправі і анти-ЛГБТ групи готуються до Маршу Рівності.\r\nРаніше активісти повідомили, що жоден з нападів на учасників KyivPride не розслідувалася поліцією.