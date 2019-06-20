Журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас

У ніч з 19 на 20 червня помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побили в центрі Черкас 4 травня.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні уночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, жорстоко побитий у центрі Черкас 4 травня. Від часу нападу Вадим був без свідомості, перебував у стані коми", - повідомив Томіленко.

Томіленко зазначив, що єдина версія вбивства Комарова, яку поділяють черкаські журналісти, - саме його професійна діяльність.

"Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні питання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми", - написав голова НСЖУ.

Томіленко підкреслив, що фізична агресія проти журналістів в Україні - на неприпустимо високому рівні. А системна безкарність провокує нові атаки.

Крім того, НСЖУ продовжує наполягати на проведенні спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів і свободи слова, вимагаючи реального захисту прав українських журналістів.

"Чергове вбивство журналіста в Україні. Після демонстративно убитого в центрі Києва Павла Шеремета, сумний список поповнюється новим прізвищем", - написав Томіленко.

Він також висловив співчуття родині та друзям загиблого журналіста.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародні журналістські організації засудили напад на журналіста Комарова в Черкасах. Побиття журналіста в Черкасах розслідують як замах на вбивство.