В Черкассах жестоко избили журналиста, он в крайне тяжелом состоянии

Черкасского журналиста Вадима Комарова жестоко избили. Он находится в реанимации третьей городской больницы Г. Черкасс.

Об этом сообщил в Facebook депутат горсовета Александр Радуцкий.

По информации собственных источников местного издания "Прочерк", Вадим Комаров находится в крайне тяжелом состоянии. Избитого журналиста с разбитой головой сегодня около девяти часов утра увидели прохожие прямо на улице на перекрестке Надпильнои и Небесной Сотни. Они и вызвали "скорую".

"Необходима помощь всех светил от медицины и молитва за его здоровье. Гарантии 50 на 50 ", - написала в соцсети Светлана Комарова.

Вадим Комаров в своих публикациях не раз нарушал очень острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Среди других тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко подтвердил, что избитый журналист находится в тяжелом состоянии.

"Сейчас Вадим находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Журналист часто нарушал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги .... Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров, а правоохранители должным образом расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов. Бьют друга, а безнаказанностью пытаются запугать всех ...", - написал он.