Хвиля "мінувань": в 40 дитсадках Херсона шукали вибухівку

Співробітники Національної поліції в середу евакуювали близько 3 тис. осіб (у тому числі близько 2 тис. дітей) через повідомлення про мінування 40 дитсадків в Херсоні.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Нацполиции в Херсонській області.\r\nНевідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів у Херсоні через електронну пошту.\r\nСеред іншого він повідомив про замінування лікарень і автозаправних станцій, де евакуація не проводилася.\r\nНебезпечні або підозрілі предмети не виявлені.\r\nВідкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 18 червня в Харкові людей евакуювали з житлових будинків, лікарень, торгових центрів та аеропорту.\r\nТакож 18 червня у Миколаєві невідомий повідомив про мінування всіх лікарень та пологового будинку.\r\n17 червня в Києві два рази за день шукали вибухівку в метро.