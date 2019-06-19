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19 червня 2019, середа, 19:59 13
Події 2019-06-19T20:45:02+03:00
Українські Новини
Хвиля "мінувань": в 40 дитсадках Херсона шукали вибухівку

Хвиля "мінувань": в 40 дитсадках Херсона шукали вибухівку

Співробітники Національної поліції в середу евакуювали близько 3 тис. осіб (у тому числі близько 2 тис. дітей) через повідомлення про мінування 40 дитсадків в Херсоні.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Нацполиции в Херсонській області.

Невідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів у Херсоні через електронну пошту.

Серед іншого він повідомив про замінування лікарень і автозаправних станцій, де евакуація не проводилася.

Небезпечні або підозрілі предмети не виявлені.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 18 червня в Харкові людей евакуювали з житлових будинків, лікарень, торгових центрів та аеропорту.

Також 18 червня у Миколаєві невідомий повідомив про мінування всіх лікарень та пологового будинку.

17 червня в Києві два рази за день шукали вибухівку в метро.

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