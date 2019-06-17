В Киеве второй раз за день искали взрывчатку в метро

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Печерская" из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"Станция "Печерская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.

Информация о возобновлении работы станции будет обнародована сразу после завершения проверки.

В понедельник утром метрополитен также проверял станцию "Олимпийская" после сообщения о минировании, однако взрывоопасных предметов обнаружено не было.

По состоянию на 14:30 станцию "Печерская" открыто на вход и выход. Проверку закончено. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Как сообщали Українськi Новини, 10 июня киевский метрополитен закрыл станции "Театральная", "Теремки" и "Золотые ворота" из-за сообщения о минировании, взрывчатка обнаружена не была.

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