В Киеве второй раз за день искали взрывчатку в метро

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Печерская" из-за сообщения о минировании.\r\nОб этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.\r\n"Станция "Печерская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.\r\nИнформация о возобновлении работы станции будет обнародована сразу после завершения проверки.\r\nВ понедельник утром метрополитен также проверял станцию "Олимпийская" после сообщения о минировании, однако взрывоопасных предметов обнаружено не было.\r\nПо состоянию на 14:30 станцию "Печерская" открыто на вход и выход. Проверку закончено. Взрывоопасных предметов не обнаружено.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 10 июня киевский метрополитен закрыл станции "Театральная", "Теремки" и "Золотые ворота" из-за сообщения о минировании, взрывчатка обнаружена не была.\r\nРанее мужчина перевозил гранаты в столичной подземке.