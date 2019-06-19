27 людей підхопили інфекцію в озері під Луганськом

Поліція почала розслідувати госпіталізацію 27 осіб, в тому числі 22 дітей, з інфекційними захворюваннями після купання в озері в Луганській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Поліція Луганської області перевіряє обставини госпіталізації до інфекційного відділення 18 громадян, з яких 15 дітей. Всі госпіталізовані пов'язують захворювання з купанням в озері Пісочне", - сказано в ньому.

На сьогодні всі хворі перебувають у задовільному стані, їх життю і здоров'ю нічого не загрожує.

У повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій кажуть, що 22 дитини і 5 дорослих госпіталізовано протягом 17-18 червня з отруєнням і діагнозом "гострий гастроентероколіт" (одночасне запальне захворювання шлунка, товстого і тонкого відділів кишечника шлунково-кишкового тракту).

Постраждалі 15-17 червня відпочивали і купалися в озері Пісочне на міському пляжі "Малібу" Рубіжного Луганської області.

Зараз проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня 15 осіб були госпіталізовані через отруєння на хрестинах у кафе в місті Ковель у Волинській області. Також в Одесі позеленіло море.

В 2018 році опублікували список пляжів, на яких не рекомендують купатися.

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