12 человек госпитализированы из-за отравления на крестинах в Волынской области

12 человек госпитализированы из-за отравления на крестинах в кафе в городе Ковель в Волынской области. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передают Українські Новини.

"Полицейские предварительно установили, что в одном из заведений общественного питания в Ковеле во время празднования крестин отравились гости", - говорится в сообщении.

В инфекционное отделение местной больницы госпитализировали 12 человек, среди которых двое детей.

Полицейские устанавливают все обстоятельства этого уголовного преступления и лиц, причастных к его совершению.

Следователи Ковельского отдела полиции по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений в одном из заведений общественного питания в Ковеле начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1,7 тыс. грн. или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщали Українські Новини, 47 человек госпитализированы из-за отравления на свадьбе во Львове.