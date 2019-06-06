Супрун рассказала о симптомах ботулизма и как уберечься от него

Во избежание ботулизма не стоит употреблять копченую, вяленую или соленую рыбу без уверенности в ее качестве. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Так, Супрун отметила, что ботулизм - это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопился ботулотоксин, который является одна из самых сильных в природе ядов. Смертельная доза ботулотоксина для человека составляет всего 0,3 мкг.

Супрун посоветовала быть осторожными не только с рыбой, но также с другими продуктами домашнего консервирования - мясом, грибами и овощами. Если они были плохо вымыты, неправильно или недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом - также могут стать причиной инфицирования.

Супрун подчеркнула, что нужно забыть о принципе "горячее сырым не бывает" – нужно всегда тщательно соблюдать нормы тепловой обработки продуктов.

Симптомы заболевания чаще всего возникают через 7-24 часов после употребления зараженной пищи. Первый признак заражения ботулизмом - нарушения зрения. Люди чаще всего жалуются на "сетку или туман" перед глазами, предметы двоятся перед глазами, читать достаточно трудно, начинается паралич глазных мышц.

Также возникает сильно выраженная сухость во рту, тяжесть при глотании, повышенная утомляемость, мышечная слабость, головокружение. Могут появиться кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), вздутие живота, запор, поражение мышц шеи и конечностей.

При малейшем подозрении на ботулизм необходимо обратиться к врачу.

Супрун отметила, что успех лечения зависит от ранней диагностики и правильного лечения.

Как сообщали Українські Новини, после употребления рыбы из супермаркета мужчина попал с ботулизмом в реанимацию в Киеве.

Ранее в Запорожской области мать с дочерью поели домашние консервы и подхватили ботулизм.