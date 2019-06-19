Актор "Кварталу 95" Корявченков балотується в Раду у мажоритарному окрузі №33

Актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков балотується у Верховну Раду у мажоритарному окрузі №33 від партії "Слуга народу" у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це він повідомив у середу на прес-конференції партії в Кривому Розі.

"На окрузі №33 набагато більше проблем, ніж на №31. Тому я балотуюся в окрузі №33. Я йду працювати і не красти", - сказав Корявченков.

Серед проблем округу №33 Корявченков зазначив гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг", а також поганий стан доріг Кривого Рогу в Миколаїв і Кропивницький.

Також він підтвердив, що від партії "Слуга народу" на округ №32 балотується Олена Криворучкіна, на округ №31 – Володимир Захарченко, на округ №37 – Ігор Фартушний.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков

Як повідомляли Українські Новини, 9 червня модератор з'їзду "Слуги народу" в Києві повідомив, що Корявченков балотується в Раду у мажоритарному окрузі №31.

Раніше був опублікований список 100 кандидатів від партії "Слуга народу"

Політична партія "Слуга народу" набирає 47,1% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,1%, "Голос" - 8,1%, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7,3% та "Європейська солідарність" - 5% на виборах Верховної Ради за опитуванням соціологічної групи "Рейтинг".