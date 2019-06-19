В Україні утримається 32-градусна спека і посуха в четвер

У той час, як оголошена надзвичайна пожежна небезпека, 20 червня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м\/с, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +25...+32 градуси.\r\nУ Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +17...+22 градуси.\r\nУ Моршині місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Трускавці місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nУ Сваляві місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\nНа півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +27...+33 градуси.\r\nУ центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +27...+35 градусів.\r\nНа сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +26...+34 градуси.\r\nНа півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +29...+35 градусів.\r\nУ Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +28...+33 градуси.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +19...+21 градус, вдень +29...+31 градус.\r\n19 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна потрапила у зону потужного антициклону.\r\nТим часом грози і зливи з 30-градусною спекою накриють Україну посеред робочого тижня.