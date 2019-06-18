подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
18 июня 2019, вторник, 15:44 1800 Карта
Жизнь 2019-06-18T15:48:39+03:00
Українські Новини
Грозы и ливни с 30-градусной жарой накроют Украину посреди рабочей недели

Грозы и ливни с 30-градусной жарой накроют Украину посреди рабочей недели

Солнце. Фото: pixabay.com
Солнце. Фото: pixabay.com

19 июня жара в Киеве немного спадет, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, только на Закарпатье кратковременный дождь; днем местами кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, температура ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Сваляве местами кратковременные дожди, температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+31 градус.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Донецкой и Луганской областях местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

18 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+26 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине.

Тем временем рабочая неделя в Украине началась с дождей и похолодания.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Украине Аномальная жара

Архив
Новости
Разумков заявил, что не готов посещать АП в шортах 16:42
Сегодня знаменитый "Чернобыль" покажут в Украине: где смотреть 16:33
Украина и ОАЭ намерены вместе изготовлять беспилотники 16:29
Женой Волкера стала журналистка Голоса Америки из Грузии Ие Меурмишвили. Фото: facebook.com/ia.meurmishvili
Курт Волкер женился на журналистке из Грузии 16:21
Новая программа с МВФ нужна до завершения старой, - НБУ 16:13
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Во Львовской области женщина из-за укуса змеи попала в реанимацию 20:20
У берегов Латвии появился российский военный корабль 19:30
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
"Укртрансгаз" заявляет о чрезвычайной ситуации государственного уровня 11:09
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok