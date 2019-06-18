Грозы и ливни с 30-градусной жарой накроют Украину посреди рабочей недели

19 июня жара в Киеве немного спадет, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, только на Закарпатье кратковременный дождь; днем местами кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, температура ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nВ Сваляве местами кратковременные дожди, температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+31 градус.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Донецкой и Луганской областях местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.\r\n18 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+26 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине.\r\n\r\nТем временем рабочая неделя в Украине началась с дождей и похолодания.\r\n