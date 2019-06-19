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19 червня 2019, середа, 14:34 15
Кабмін 2019-06-19T16:15:03+03:00
Українські Новини
Кабмін збільшив суму на аудит "Укроборонпрому"

Кабмін збільшив суму на аудит "Укроборонпрому"

"Укроборонпром".

Кабінет Міністрів повторно виділив кошти на аудит державного концерну "Укроборонпром", який досі не розпочався, збільшивши суму 32 млн гривень до 32,5 млн.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передають Українські Новини.

"Ми змушені були вносити зміни в рішення про аудит "Укроборонпрому".

Ми скоригували цифру до 32,5 млн і зараз ми його (рішення) остаточно стверджуємо, я його підпишу. Аудиту міжнародній фінансовій "Укроборонпрому" бути", - сказав Гройсман.

Він додав, що рішення про аудит концерну просувається складно.

Як повідомляли Українські Новини, 16 березня колишній президент Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів провести публічний аудит "Укроборонпрому". Рішення про виділення 32 млн гривень на фінансовий аудит "Укроборонпрому" Кабмін прийняв 22 травня.

Тим часом "Укроборонпром" працює без контролю над фінансами вже кілька місяців.

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