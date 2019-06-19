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19 червня 2019, середа, 11:08 46
Політика 2019-06-19T11:17:42+03:00
Українські Новини
ДБР відкрило п'яте справу проти Порошенка у зв'язку з формуванням коаліції в Раді, - Портнов

ДБР відкрило п'яте справу проти Порошенка у зв'язку з формуванням коаліції в Раді, - Портнов

Колишній заступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов заявляє, що Держбюро розслідувань відкрило п'яте кримінальне провадження щодо екс-президента Петра Порошенка, а також спікера Верховної ради Андрія Парубія у зв'язку з можливою фальсифікацією документів про формування в 2016 році коаліції депутатських фракцій і можливим незаконним призначенням Кабінету Міністрів.

Про це він повідомив у Telegram-каналі, передають Українські Новини.

У заяві про злочин Портнов просив почати розслідування за статтями 109 (захоплення влади), 364 (зловживання владою або службовим становищем) і 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Заяву до ДБР Портнов подавав 12 червня.

Як повідомляли Українські Новини, Парубій пообіцяв надати інформацію про коаліцію в Раді, але так нічого і не передав.

Як повідомлялося, юрист Андрій Портнов зареєстрував у ДБР вже четверту заяву на Петра Порошенка, в якому він звинуватив екс-президента в спробі узурпувати судову владу. Після чого ДБР початок розслідування з його заяв.

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