Парубий пообещал предоставить информацию о коалиции в Раде, но так ничего и не передал

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий намерен передать Президенту Владимиру Зеленскому документы о коалиции в парламенте.

Об этом он сообщил на заседании согласительного совета, передают Українські Новини.

"Я считаю, эти документы являются достаточными для Конституционного суда, поэтому мы продублируем и полностью передадим их и вам", - сказал он.

Спикер заявил об этом представителю Президента в Раде Руслану Стефанчуку, отвечая на его вопрос о том, когда парламент даст ответ на его запрос о коалиции.

"Мы внесли просьбу на имя главы Верховной Рады о предоставлении ряда документов и, к сожалению, получили отписку... Мы очень просим по возможности ускорить представление этих документов о предоставлении перечня фракций, копий заседаний секретариатов и так далее", - говорил Стефанчук.

Парубий отметил, что подал в Конституционный суд список депутатов фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", все заявления о выходе из коалиции до 18 мая, когда НФ сообщил о выходе из коалиции.

Спикер подчеркнул, что в коалиции было более 226 депутатов.

Представитель Президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский заявляет о том, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий не предоставил новых документов о составе парламентской коалиции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Ни в Администрации Президента Украины, ни в Конституционном Суде нет официальной информации о наличии в составе фракций партий "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" большинства от конституционного состава Верховной Рады... На официальный запрос от 5 июня на имя председателя Верховной Рады Украины по персональному составу этих фракций поступила формальная отписка о большой загруженности аппарата ВР и невозможности в ближайшее время дать ответ", - сказано в нем.

Вениславский утверждает, что Парубий не предоставил никаких новых доказательств о существовании коалиции.

"Он предоставил только список коалиции по состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций - ББП и НФ по состоянию на 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела. Однако информацию о персональном составе фракций БПП и НФ с 29 марта 2016-го (когда фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции) до 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция, председатель Верховной Рады Украины не предоставил. Также он не предоставил информации о персональном составе этих двух фракций состоянию на 2019", - сказал Вениславский.

По его словам, последние заявления Парубия являются общеизвестной и устаревшей информацией, которая не имеет никакого значения для рассмотрения дела и решения Конституционного Суда по нему.

Как сообщали Українські Новини, КС перешел к закрытой части рассмотрения конституционности роспуска Рады.

Ранее Парубий не передал Конституционному суду список депутатов коалиции.