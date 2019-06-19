Україна потрапила до зони потужного антициклону: синоптик пояснила посуху і розповіла, коли спаде спека

Зараз Україна знаходиться в зоні впливу антициклону, коли тотальні суттєві опади малоймовірні, однак саме влітку можливі так звані внутрішньомасові опади, коли повітря сильно розігрівається і відбувається випаровування. Волога нагорі не міститься і проливається локальними, але часом потужними зливами з градом і грозою. Такі опади спостерігалися в столиці, а 19 червня в Україні утримається спека.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, у середу протягом дня передбачається +28...+33 градуси, у західних областях +26...+29 градусів.

"Короткочасні дощі з грозами можливі на заході, на сході плюс Полтавська область. Є незначна ймовірність дощу в Одеській області. На решті території - без опадів", - розповіла синоптик.

У Києві 19 червня буде сухо і спекотно, близько 30 градусів. За попередніми прогнозами, послаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня. За словами Діденко, холоднішати почне поступово: спочатку захід, потім північ, центр і вже з 26-27 червня стане легше на півдні і сході України.

"Не забувайте про обережне поводження з вогнем, не кидайте куди попало недопалки", - нагадала Діденко.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, ДСНС попередила про надзвичайно високу ймовірність пожеж по Україні.

Раніше синоптик розповіла, коли попередньо послабне спека в Україні.