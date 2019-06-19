підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Україна потрапила до зони потужного антициклону: синоптик пояснила посуху і розповіла, коли спаде спека
19 червня 2019, середа, 06:00 5 Карта
Життя 2019-06-19T06:00:05+03:00
Українські Новини
Україна потрапила до зони потужного антициклону: синоптик пояснила посуху і розповіла, коли спаде спека

Україна потрапила до зони потужного антициклону: синоптик пояснила посуху і розповіла, коли спаде спека

Сонце. Фото: pixabay
Сонце. Фото: pixabay

Зараз Україна знаходиться в зоні впливу антициклону, коли тотальні суттєві опади малоймовірні, однак саме влітку можливі так звані внутрішньомасові опади, коли повітря сильно розігрівається і відбувається випаровування. Волога нагорі не міститься і проливається локальними, але часом потужними зливами з градом і грозою. Такі опади спостерігалися в столиці, а 19 червня в Україні утримається спека.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, у середу протягом дня передбачається +28...+33 градуси, у західних областях +26...+29 градусів.

"Короткочасні дощі з грозами можливі на заході, на сході плюс Полтавська область. Є незначна ймовірність дощу в Одеській області. На решті території - без опадів", - розповіла синоптик.

У Києві 19 червня буде сухо і спекотно, близько 30 градусів. За попередніми прогнозами, послаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня. За словами Діденко, холоднішати почне поступово: спочатку захід, потім північ, центр і вже з 26-27 червня стане легше на півдні і сході України.

"Не забувайте про обережне поводження з вогнем, не кидайте куди попало недопалки", - нагадала Діденко.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, ДСНС попередила про надзвичайно високу ймовірність пожеж по Україні.

Раніше синоптик розповіла, коли попередньо послабне спека в Україні.

Більше новин про: Прогноз погоди Антициклон погода в Україні Аномальна спека

Архів
Новини
Україна потрапила до зони потужного антициклону: синоптик пояснила посуху і розповіла, коли спаде спека 06:00 Карта
НБУ зміцнив гривню після майже тижневого обвалу: курс іноземних валют на 19 червня 06:00
З явкою на дострокові вибори в Раду можуть бути проблеми, - голова ЦВК 23:59
У Зеленського пояснили слова про жінок 23:18
У Борисполі пасажири заблокували вхід в термінал 22:45
більше новин
З 1 липня пенсії зростуть: кому і на скільки збільшать виплати 08:45
Харківський аеропорт Ярославського відкрив повідомлення з польським Краковом 17:41
Власник "Софт Оіл": Податкова міліція Дніпропетровської області викрала директора компанії 12:49
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
Одеські портовики звернулися до Гройсмана з проханням звільнити скандального чиновника АМПУ Ігоря Ткачука 16:03
більше новин
Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі 07:33
Зеленський прибув у Францію. Фото: @isabelledumont
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F 14:11
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
Сьогодні КС продовжить розглядати конституційність розпуску Ради 08:15
Разумков заявив, що не готовий відвідувати АП у шортах 16:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok