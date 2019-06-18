Зеленський обговорив з лідерами німецьких партій санкції проти Росії та альтернативну енергетику

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Німеччину обговорив з співголовою партії "Союз 90\/Зелені" Робертом Хабеком і партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер питання окупованих територій, повернення полонених українських моряків, видачі російських паспортів на тимчасово окупованій частині Донбасу і розширення санкцій проти Росії.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nТакож Зеленський подякував лідерам партій за чітку проукраїнську позицію щодо анексії Криму та окупації Донбасу.\r\nКрім того, Президент запевнив німецьких політиків у проведенні реформ, які забезпечать верховенство права і справедливе правосуддя, а також поліпшення інвестиційного клімату.\r\nТакож вони обговорили розвиток альтернативної енергетики і проекти, які планується реалізувати з залученням іноземних партнерів.\r\nКрім того, Президент пояснив, які кроки він здійснить для досягнення економічного зростання в Україні.\r\nВін відзначив важливість залучення німецького бізнесу в Україні, і підкреслив, що особисто буде контролювати цей процес.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський під час зустрічі в Берліні обговорив з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром можливість функціонування "нормандського формату".\r\nСьогодні, 18 червня, Президент України Володимир Зеленський, після поїздки до Франції відвідав з офіційним візитом Німеччину.