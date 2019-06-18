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18 июня 2019, вторник, 08:40 100
Президент 2019-06-18T08:43:18+03:00
Українські Новини
Сегодня Зеленский посетит Германию

Сегодня Зеленский посетит Германию

Флаги Украина-Германия. Фото: kp.ua
Флаги Украина-Германия. Фото: kp.ua

Сегодня, 18 июня, Президент Украины Владимир Зеленский, после поездки во Францию, посетит с официальным визитом Германию.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Германии, руководителями парламента, а также с ведущими представителями немецкого бизнеса.

Вчера, 17 июня, Президент посетил с официальным визитом Францию. Стало известно, что внешнеполитические советники стран-членов нормандского формата в ближайшее время встретятся для подготовки встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России, о чем президент Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Напомним, что Зеленский заявил, что мы готовы прекратить огонь, но не готовы к переговорам с сепаратистами.

Также Зеленский рассказал, что скажет Путину при первой встрече.

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