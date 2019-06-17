Зеленский прибыл во Францию и уже посетил стартап-кампус Station F

Президент Владимир Зеленский прибыл во Францию.\r\nОб этом в своем микроблоге Twitter сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон, передают Українськi Новини.\r\n"Добро пожаловать в Париж, господин Президент", - написала она.\r\nПосол прикрепила фото Зеленского с женой, выходящих из самолета.\r\nПрограммой визита предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции, руководителями парламента, а также с ведущими представителями французского бизнеса.\r\n\r\nТакже Зеленский прибыл в стартап-кампус Station F. На встрече со стартап-сообществом вместе с Владимиром Зеленским присутствуют секретарь СНБО Александр Данилюк и заместитель главы Администрации президента Украины Вадим Пристайко, пишет "Новое время".\r\nЗеленский отметил, что "Борьба с коррупцией - это инновации и диджитал". Украинский президент также упомянул идею "страны в смартфоне". \r\nВ свою очередь в Station F похвалили украинских IT-специалистов и утверждают, что "борются за них". На это Зеленский ответил: "Мы тоже собираемся за них бороться".\r\n"В прошлом году доля IT-индустрии в украинской экономике составляла 4% ВВП, а экспорт информационных услуг во Францию вырос на 1,5%", - привел статистику во время встречи Зеленский.\r\n\r\n"Боротьба з корупцією - це інновації і діджитал". Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Парижі. Він завітав до стартап-кампусу Station F. pic.twitter.com\/YoSmtp3Skm\r\n— Новое Время (@tweetsNV) 17 июня 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Макрон пригласил Президента Владимира Зеленского посетить Францию.\r\nПеред выборами президента Зеленский с Александром Данилюком и Русланом Рябошапкой встретился с Макроном. Позже Зеленский рассказал о своих впечатлениях о Макроне. \r\nПосле выборов Эммануэль Макрон поздравил Зеленского с победой.