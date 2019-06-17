Зеленский прибыл во Францию и уже посетил стартап-кампус Station F

Президент Владимир Зеленский прибыл во Францию.

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон, передают Українськi Новини.

"Добро пожаловать в Париж, господин Президент", - написала она.

Посол прикрепила фото Зеленского с женой, выходящих из самолета.

Программой визита предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции, руководителями парламента, а также с ведущими представителями французского бизнеса.

Также Зеленский прибыл в стартап-кампус Station F. На встрече со стартап-сообществом вместе с Владимиром Зеленским присутствуют секретарь СНБО Александр Данилюк и заместитель главы Администрации президента Украины Вадим Пристайко, пишет "Новое время".

Зеленский отметил, что "Борьба с коррупцией - это инновации и диджитал". Украинский президент также упомянул идею "страны в смартфоне".

В свою очередь в Station F похвалили украинских IT-специалистов и утверждают, что "борются за них". На это Зеленский ответил: "Мы тоже собираемся за них бороться".

"В прошлом году доля IT-индустрии в украинской экономике составляла 4% ВВП, а экспорт информационных услуг во Францию вырос на 1,5%", - привел статистику во время встречи Зеленский.

"Боротьба з корупцією - це інновації і діджитал". Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Парижі. Він завітав до стартап-кампусу Station F. pic.twitter.com/YoSmtp3Skm — Новое Время (@tweetsNV) 17 июня 2019 г.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Макрон пригласил Президента Владимира Зеленского посетить Францию.

Перед выборами президента Зеленский с Александром Данилюком и Русланом Рябошапкой встретился с Макроном. Позже Зеленский рассказал о своих впечатлениях о Макроне.

После выборов Эммануэль Макрон поздравил Зеленского с победой.