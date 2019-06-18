Зеленский обсудил с Президентом Германии "нормандский формат"

Президент Владимир Зеленский во время встречи в Берлине обсудил с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером возможность функционирования "нормандского формата".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, во время встречи политики обсудили освобождение задержанных украинских моряков.

Как сообщали Українськi Новини, встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) запланирована на июль.

Ранее Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину, что готов встречаться в "нормандском формате" и что будет перезагружать минский процесс.