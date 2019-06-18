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18 червня 2019, вівторок, 19:22 18
Події 2019-06-18T21:45:01+03:00
Українські Новини
У Харкові людей евакуюють з житлових будинків, лікарень, торгових центрів і аеропорту

У Харкові людей евакуюють з житлових будинків, лікарень, торгових центрів і аеропорту

Невідомий повідомив в поліцію 18 червня про мінування 38 об'єктів у Харкові та області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.

Зокрема, повідомлялося про замінування житлових будинків, лікарень, торгових центрів та аеропорту.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

Проводиться евакуація громадян, огляд приміщень та прилеглої території.

Харків'яни повідомляють в соціальних мережах, що вибухівку шукають, зокрема в торгових центрах "Караван", "Магелан", "Таврія", Макдональдсі "Павловський", у бізнес-центрі "Протон".

Як повідомляли Українські Новини, поліція почала розслідувати неправдиве повідомлення про замінування 38 лікарень в Харкові, яке надійшло на електронну пошту Головного упраавления Держслужби з НС в Харківській області 14 червня.

17 травня невідомий повідомив про мінування 19 торгових центрів у Харкові на вулиці Шевченка, Сумській, Клочківській, Академіка Барабашова, Академіка Павлова, Героїв Праці, Полтавський шлях, проспекті Науки, Московському, Гагаріна, Окружній дорозі, площі Захисників України, площі Конституції і Павловській.

Крім того, 7 травня невідомий повідомив про мінування 5 готелів та коледжу в Харкові.

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