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18 червня 2019, вівторок, 19:15 17
Силові структури 2019-06-18T22:30:03+03:00
Українські Новини
Надзвичайно висока ймовірність пожеж переважає по Україні, - ДСНС

Надзвичайно висока ймовірність пожеж переважає по Україні, - ДСНС

Вогонь. Фото: pixabay
Вогонь. Фото: pixabay

На цьому тижні з 18 по 23 червня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

"За прогнозами Укргідрометцентру, 18-23 червня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що по Києву та Київській області 18-23 червня також надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Як повідомляли Українські Новини, раніше рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку в Чорнобилі.

Також завтра, 19 червня, грози і зливи з 30-градусною спекою накриють Україну посеред робочого тижня, а синоптик розповіла, коли попередньо послабне спека в Україні.

Тим часом повітря в Києві стає все небезпечніше через спеку: критичні райони і коли спаде забруднення.

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