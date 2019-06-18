Надзвичайно висока ймовірність пожеж переважає по Україні, - ДСНС

На цьому тижні з 18 по 23 червня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.\r\n"За прогнозами Укргідрометцентру, 18-23 червня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано в повідомленні.\r\nПідкреслюється, що по Києву та Київській області 18-23 червня також надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку в Чорнобилі.\r\nТакож завтра, 19 червня, грози і зливи з 30-градусною спекою накриють Україну посеред робочого тижня, а синоптик розповіла, коли попередньо послабне спека в Україні.\r\nТим часом повітря в Києві стає все небезпечніше через спеку: критичні райони і коли спаде забруднення.