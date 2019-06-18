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18 червня 2019, вівторок, 18:10 12
Економіка 2019-06-18T19:45:03+03:00
Українські Новини
"Інтерпайп" стурбований невизначеністю цін на ринку електроенергії

"Інтерпайп" стурбований невизначеністю цін на ринку електроенергії

Трубно-колісний холдинг "Інтерпайп" (Дніпро) стурбований невизначеністю цін для промислових споживачів на ринку електроенергії.

Про це на прес-конференції сказав директор з економіки та фінансів "Інтерпайпу" Денис Морозов, передають Українські Новини.

"Я побоююся, що на ринку, де є два постачальники, буде не "Роттердам плюс", а "Роттердам плюс, плюс, плюс". Звичайно, ми переживаємо, побоюємося і очікуємо певного розумного рішення, як цю проблему відкласти або зрештою ввести деякі розумні обмеження", - сказав він.

Також Морозов сказав, що сумнівається в ефективності роботи біржового ринку при наявності декількох гравців і високої концентрації.

Як повідомляли Українські Новини, Спілка українських підприємців просить комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки підтримати перенесення впровадження нового ринку електроенергії на 1 рік до 1 липня 2020.

Президент Володимир Зеленський пропонує Раді відтермінувати впровадження нового ринку електроенергії на 1 рік до 1 липня 2020 року.

Також Зеленський хоче запропонувати Раді скасувати формулу "Роттердам+" і замінити її на "Роттердам-".

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