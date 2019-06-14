Зеленский хочет предложить Раде отменить формулу "Роттердам+" и заменить ее на "Роттердам-"

Президент Владимир Зеленский намерен предложить Верховной Раде отменить формулу "Роттердам+", заменив ее формулой "Роттердам-".

Об этом сообщил на брифинга представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус, передают Україснькі Новини.

"Администраций Президента был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду, законопроект называется "О снижении стоимости электроэнергии", а именно предлагается отменить формулу "Роттердам+" и чтобы вместо нее действовала другая формула, можно ее назвать "Роттердам-", - сказал он.

Герус отметил, что законопроектом предлагается убрать из формулы стоимость доставки угля из Роттердама в Украину и ввести дисконты; если качество угля ниже, то и стоимость угля, учтенная в тарифе, должна быть ниже.

Кроме того, этим законопроектом предлагается отсрочить запуск свободного рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года до 1 июля 2020 года.

"По нашему мнению, это неправильно запускать настолько неподготовленный рынок и на протяжении этого года будет существовать формула "Роттердам-", которая будет регулировать тарифы угольных электростанций", - подчеркнул Герус.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предложил Раде отсрочить внедрение нового рынка электроэнергии на год.

Герус заявил, что Зеленский шутил и не обещал снизить тарифы. Также КС признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, которая ввела "Роттердам+".

Ранее Окружной административный суд Киева признал законность формулы "Роттердам+".

Кроме того, НАБУ приходило в НКРЭКУ с обыском по делу "Роттердам+" и обвинило НКРЭКУ в препятствовании расследованию по делу "Роттердам+".