Проект закона о внедрении нового рынка электроэнергии внесен Зеленским в Раду как неотложный

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о внедрении нового рынка электрической энергии.\r\nСоответствующий законопроект №10376 зарегистрирован в Раде 10 июня, передают Українські Новини.\r\nОтмечается, что законопроект был внесен как неотложный.\r\nТекст документа на данный момент на сайте Верховной Рады отсутствует.\r\nКомитет Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности рекомендовал парламенту отложить запуск свободного рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября.\r\nЗаконом "О рынке электрической энергии" предусмотрено введение с 1 июля 2019 года полномасштабного функционирования рынка электрической энергии.\r\nКак сообщали Українські Новини, секретарь СНБО допускал запуск рынка электроэнергии с 1 июля. При этом, по словам Данилюка, за отсрочку запуска свободного рынка электроэнергии в СНБО большинство.\r\nСМИ писали, что Зеленский решил пока не отменять рынок электроэнергии.\r\nТем временем в ЕБРР считают, что отсрочка запуска свободного рынка электроэнергии в Украине необходима, а представительство ЕС рекомендует отсрочить введение нового рынка электроэнергии в Украине.