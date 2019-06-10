Проект закона о внедрении нового рынка электроэнергии внесен Зеленским в Раду как неотложный

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о внедрении нового рынка электрической энергии.

Соответствующий законопроект №10376 зарегистрирован в Раде 10 июня, передают Українські Новини.

Отмечается, что законопроект был внесен как неотложный.

Текст документа на данный момент на сайте Верховной Рады отсутствует.

Комитет Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности рекомендовал парламенту отложить запуск свободного рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября.

Законом "О рынке электрической энергии" предусмотрено введение с 1 июля 2019 года полномасштабного функционирования рынка электрической энергии.

Как сообщали Українські Новини, секретарь СНБО допускал запуск рынка электроэнергии с 1 июля. При этом, по словам Данилюка, за отсрочку запуска свободного рынка электроэнергии в СНБО большинство.

СМИ писали, что Зеленский решил пока не отменять рынок электроэнергии.

Тем временем в ЕБРР считают, что отсрочка запуска свободного рынка электроэнергии в Украине необходима, а представительство ЕС рекомендует отсрочить введение нового рынка электроэнергии в Украине.