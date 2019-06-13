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13 июня 2019, четверг, 15:13 71
Экономика 2019-06-13T15:15:01+03:00
Українські Новини
Союз украинских предпринимателей просит Раду отсрочить запуск рынка электроэнергии на год

Союз украинских предпринимателей просит Раду отсрочить запуск рынка электроэнергии на год

Союз украинских предпринимателей (СУП) просит комитет Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности поддержать перенос внедрения нового рынка электроэнергии на 1 год до 1 июля 2020 года.

Об этом говорится в письме СУП, передают Українськi Новини.

СУП видит существенные риски внедрения рынка электроэнергии с 1 июля, так как не приняты необходимые нормативно-правовые акты для имплементации Закона "О рынке электроэнергии", не урегулированы взаимоотношения между участниками рынка относительно коммерческого учета электроэнергии, не ликвидировано перекрестное субсидирование бытовых потребителей промышленными потребителями, непонятной является стоимость электроэнергии для субъектов хозяйтсвования.

СУП просит комитет Рады по ТЭК поддержать законопроект №10376 о внесении изменений в Закон "О рынке электроэнергии" относительно внедрения нового рынка электроэнергии, который отсрочит срок его внедрения на 1 год и рекомендовать Верховной Раде принять его за основу и в целом до 1 июля 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предложил Раде отсрочить внедрение нового рынка электроэнергии на год.

Также секретарь СНБО допускал запуск рынка электроэнергии с 1 июля. При этом, по словам Данилюка, за отсрочку запуска свободного рынка электроэнергии в СНБО большинство.

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