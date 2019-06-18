"Нафтогаз" запропонував "Газпрому" запасний варіант продовження транзиту газу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" пропонує компанії "Газпром" (Росія) як запасний варіант контракт на "своп" газу замість транзиту.

Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Запасний варіант у нас є, оскільки ми не хочемо, щоб нас звинуватили в тому, що ми займаємо неконструктивну позицію, вимагаючи того, що самі не можемо виконати. Ми не хочемо давати таке легке виправдання закінчення будівництва "Північного потоку-2" і відсутності транзиту через Україну. Якщо "Газпром" ніяк не хоче брати на себе ризики, пов'язані з українським регулятором і оператором газотранспортної системи (а за європейськими правилами саме оператор і національний регулятор мають відповідні повноваження встановлювати/змінювати тарифи та інші істотні умови договору), то "Нафтогаз" готовий взяти ці ризики на себе. У такому разі ми пропонуємо "Газпрому" укласти з "Нафтогазом" договір не на послуги транспортування, а на "своп" газу", - написав він.

Зі слів Вітренка, "Газпром" буде передавати НАКу певний обсяг газу (певну енергетичну цінність газу) на кордоні "Україна - Росія", а НАК буде передавати точно такий само обсяг (енергетичну цінність) на кордоні "Україна - ЄС".

При цьому, з його слів, передача газу буде підтверджуватися суміжними операторами (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії), які потім будуть брати на себе відповідальність перед "Газпромом" за газ вже в їх системах.

"Такі контракти на "своп" газу є відносно звичними для європейського ринку (можливо, і для "Газпрому"). Тобто такий контракт може бути укладений за європейськими правилами, просто вони різні для контрактів на "своп" газу і на послуги з транспортування газу", - зазначив Вітренко.

При цьому він додав, що контракт на "своп" газу буде укладено за тим же шведським правом і з арбітражу в Швеції (як в поточному контракті), маржа (плата за транзит) буде визначена сторонами.

У свою чергу, "Нафтогаз" буде сам укладати контракт з відокремленим оператором ГТС, який буде регулюватися в Україні.

Крім того, Вітренко додав, що "Нафтогаз" влаштовує пропозиція ЄС з приводу укладення транзитного контракту на 10 років, за умовами якого через українську ГТС до Європи буде транспортуватися близько 60 млрд куб. м газу/рік.

Також він зазначив, що Україна готова транспортувати 90 млрд куб. м газу/рік, тобто буде 30 млрд куб. м газу для додаткових обсягів транзиту газу для "Газпрому" і для інших компаній.

"Такий контракт є відносно простим, він не є предметом регулювання з української сторони, ніхто нікому не повинен платити гроші за потужності і т.ін., і тому у "Газпрому" немає обґрунтованих підстав відмовлятися від його підписання", - підсумував Вітренко.

Як повідомляли Українські Новини, Россія готова до переговорів по транзиту газу у вересні.

Також прем'ер-міністр Росії Медведєв назвав умову для продовження угоди з Україною про транзит газу.

Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%.