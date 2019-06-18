підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
18 червня 2019, вівторок, 17:22 24
Економіка 2019-06-18T19:15:03+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" запропонував "Газпрому" запасний варіант продовження транзиту газу

"Нафтогаз" запропонував "Газпрому" запасний варіант продовження транзиту газу

Газ для населення (ілюстрація).
Газ для населення (ілюстрація).

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" пропонує компанії "Газпром" (Росія) як запасний варіант контракт на "своп" газу замість транзиту.

Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Запасний варіант у нас є, оскільки ми не хочемо, щоб нас звинуватили в тому, що ми займаємо неконструктивну позицію, вимагаючи того, що самі не можемо виконати. Ми не хочемо давати таке легке виправдання закінчення будівництва "Північного потоку-2" і відсутності транзиту через Україну. Якщо "Газпром" ніяк не хоче брати на себе ризики, пов'язані з українським регулятором і оператором газотранспортної системи (а за європейськими правилами саме оператор і національний регулятор мають відповідні повноваження встановлювати/змінювати тарифи та інші істотні умови договору), то "Нафтогаз" готовий взяти ці ризики на себе. У такому разі ми пропонуємо "Газпрому" укласти з "Нафтогазом" договір не на послуги транспортування, а на "своп" газу", - написав він.

Зі слів Вітренка, "Газпром" буде передавати НАКу певний обсяг газу (певну енергетичну цінність газу) на кордоні "Україна - Росія", а НАК буде передавати точно такий само обсяг (енергетичну цінність) на кордоні "Україна - ЄС".

При цьому, з його слів, передача газу буде підтверджуватися суміжними операторами (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії), які потім будуть брати на себе відповідальність перед "Газпромом" за газ вже в їх системах.

"Такі контракти на "своп" газу є відносно звичними для європейського ринку (можливо, і для "Газпрому"). Тобто такий контракт може бути укладений за європейськими правилами, просто вони різні для контрактів на "своп" газу і на послуги з транспортування газу", - зазначив Вітренко.

При цьому він додав, що контракт на "своп" газу буде укладено за тим же шведським правом і з арбітражу в Швеції (як в поточному контракті), маржа (плата за транзит) буде визначена сторонами.

У свою чергу, "Нафтогаз" буде сам укладати контракт з відокремленим оператором ГТС, який буде регулюватися в Україні.

Крім того, Вітренко додав, що "Нафтогаз" влаштовує пропозиція ЄС з приводу укладення транзитного контракту на 10 років, за умовами якого через українську ГТС до Європи буде транспортуватися близько 60 млрд куб. м газу/рік.

Також він зазначив, що Україна готова транспортувати 90 млрд куб. м газу/рік, тобто буде 30 млрд куб. м газу для додаткових обсягів транзиту газу для "Газпрому" і для інших компаній.

"Такий контракт є відносно простим, він не є предметом регулювання з української сторони, ніхто нікому не повинен платити гроші за потужності і т.ін., і тому у "Газпрому" немає обґрунтованих підстав відмовлятися від його підписання", - підсумував Вітренко.

Як повідомляли Українські Новини, Россія готова до переговорів по транзиту газу у вересні.

Також прем'ер-міністр Росії Медведєв назвав умову для продовження угоди з Україною про транзит газу.

Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%.

Більше новин про: Газпром Нафтогаз транзит газу

Архів
Новини
У Харкові людей евакуюють з житлових будинків, лікарень, торгових центрів і аеропорту 19:22
Надзвичайно висока ймовірність пожеж переважає по Україні, - ДСНС 19:15
Автомобілі провалилися під асфальт в центрі Києві. Фото:
Фото дня: на Хрещатику два автомобілі "пішли" під асфальт 19:10
"Оператор ринку" зареєстрований в Мін'юсті 19:01
Екс-голова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні 19:00
більше новин
З 1 липня пенсії зростуть: кому і на скільки збільшать виплати 08:45
Харківський аеропорт Ярославського відкрив повідомлення з польським Краковом 17:41
Власник "Софт Оіл": "Податкова міліція Дніпропетровської області викрала директора компанії" 12:49
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
Об’єднання націоналістів суттєво підвищує шанси "Свободи" на проходження до ВРУ, – політолог 09:55
більше новин
Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі 07:33
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
Акція проти експлуатації тварин у цирках. Фото: Цензор.НЕТ
Страждання не мають бути розвагою: у Києві під АП пройшла акція за цирк без тварин 23:35
Зеленський прибув у Францію. Фото: @isabelledumont
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F 14:11
Пожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Фото дня: у Миколаївській області на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа 22:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok