Грози і зливи з 30-градусною спекою накриють Україну посеред робочого тижня

19 червня спека в Києвітрохи спаде, очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +28...+30 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, тільки на Закарпатті короткочасний дощ, вдень місцями короткочасні дощі, місцями грози, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

У Сваляві місцями короткочасні дощі, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +25...+31 градус.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Донецькій і Луганській областях місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.

18 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, розповіла синоптик, коли попередньо послабне спека в Україні.