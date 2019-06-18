Грози і зливи з 30-градусною спекою накриють Україну посеред робочого тижня

19 червня спека в Києвітрохи спаде, очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, тільки на Закарпатті короткочасний дощ, вдень місцями короткочасні дощі, місцями грози, вітер південно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nУ Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nУ Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nУ Сваляві місцями короткочасні дощі, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +25...+31 градус.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Донецькій і Луганській областях місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+33 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\n18 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, розповіла синоптик, коли попередньо послабне спека в Україні.\r\n\r\nТим часом робочий тиждень в Україні почалася з дощів і похолодання.\r\n