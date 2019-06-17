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17 червня 2019, понеділок, 14:46 10
Судова влада 2019-06-17T15:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленський має намір розробити свій проект судової реформи, - Богдан

Зеленський має намір розробити свій проект судової реформи, - Богдан

Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський має намір розробити свій проект судової реформи.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" 16 червня ввечері повідомив глава Адміністрації Президента Андрій Богдан, передають Українські Новини.

За його словами, в Україні фактично закінчилася судова реформа, яку проводила попередня влада.

"Що ми бачимо - рівень довіри до судової влади не піднявся: українці не вірили, як не бачили результатів, так і не бачать. Недовіра до судової системи і її ефективне функціонування - це саме питання інвесторів в Україну ніколи не прийде інвестор, якщо не буде чесної і некорумпованої судової системи", - сказав він.

Богдан повідомив, що команда Президента не хоче йти шляхом перестановки людей з одних місць на інші.

"Якщо не змінюється суть - треба реформувати процеси, які проходять у судовій системі, треба реформувати законодавство, яке відповідає за чесність судової системи, за залучення до відповідальності людей, які приймають рішення не на підставі закону, а на підставі якихось своїх внутрішніх факторів", - зазначив глава Адміністрації.

Богдан наголосив, що вже створюється робоча група, яка розроблятиме проект судової реформи.

"Але ця судова реформа буде спрямована не на те, щоб підняти якихось людей і переставити їх місцями і контролювати судову владу. Вона буде створена для того, щоб це були такі противаги, які б функціонували належним чином, як у нормальній розвиненій країні, яка забезпечувала б саме чесність прийняття рішень, і це б відкрило дорогу для великих інвестицій і розвитку держави", - наголосив Богдан.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи.

Раніше представитель Зеленського в Раді Стефанчук оцінив судову реформу Порошенка на три з мінусом.

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