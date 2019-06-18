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18 червня 2019, вівторок, 15:03 13
Події 2019-06-18T16:30:05+03:00
Українські Новини
У Миколаєві невідомий повідомив про мінування всіх лікарень та пологового будинку

У Миколаєві невідомий повідомив про мінування всіх лікарень та пологового будинку

Співробітники Національної поліції проводять евакуацію людей через повідомлення про мінування всіх лікарень в Миколаєві, тоді як учора поліція евакуювала 700 осіб через повідомлення про мінування аеропорту "Миколаїв", зоопарку і храму в Миколаєві. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Нацполіції в Миколаївській області.

Невідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів у Миколаєві через електронну пошту. Він уточнив, що вибухові пристрої в лікарнях спрацюють в 13:00.

Весь персонал і пациэнтов Миколаївських лікарень довелося евакуювати. Фото: Злочинності.НЕМАЄ. Весь персонал і пациєнтів Миколаївських лікарень довелося евакуювати. Фото: Злочинності.НЕМАЄ.

При цьому в поліції повідомили, що провести швидку евакуацію пацієнтів у всіх лікарнях не представляється можливим.

Проводиться пошук вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Крім того, були евакуйовані також персонал та пацієнти міського пологового будинку №3, а через півтори години медичний заклад знову приступив до роботи.

Нагадаємо, 16 червня, в неділю, в Миколаївській області сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі.

Раніше, під Миколаєвом сталася смертельна аварія, в якій загинув водій, а пасажири постраждали.

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