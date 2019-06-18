У Миколаєві невідомий повідомив про мінування всіх лікарень та пологового будинку

Співробітники Національної поліції проводять евакуацію людей через повідомлення про мінування всіх лікарень в Миколаєві, тоді як учора поліція евакуювала 700 осіб через повідомлення про мінування аеропорту "Миколаїв", зоопарку і храму в Миколаєві. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Нацполіції в Миколаївській області.\r\nНевідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів у Миколаєві через електронну пошту. Він уточнив, що вибухові пристрої в лікарнях спрацюють в 13:00.\r\n\r\n\r\nВесь персонал і пациєнтів Миколаївських лікарень довелося евакуювати. Фото: Злочинності.НЕМАЄ. \r\nПри цьому в поліції повідомили, що провести швидку евакуацію пацієнтів у всіх лікарнях не представляється можливим.\r\nПроводиться пошук вибухонебезпечних або підозрілих предметів.\r\nКрім того, були евакуйовані також персонал та пацієнти міського пологового будинку №3, а через півтори години медичний заклад знову приступив до роботи.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Wz0AJPEgYsk" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНагадаємо, 16 червня, в неділю, в Миколаївській області сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі.\r\nРаніше, під Миколаєвом сталася смертельна аварія, в якій загинув водій, а пасажири постраждали.