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16 июня 2019, воскресенье, 22:21 14
Происшествия 2019-06-16T22:21:22+03:00
Українські Новини
Фото дня: в Николаевской области на мусорной свалке произошел масштабный пожар

Фото дня: в Николаевской области на мусорной свалке произошел масштабный пожар

Пожар на свалке в Николаевской области. Фото: ГосЧС
Пожар на свалке в Николаевской области. Фото: ГосЧС

Сегодня, 16 июня, в селе Весеннее в Николаевской области произошел сильный пожар на полигоне твердых бытовых отходов КП "Николаевкоммунтранс". Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что по адресу ул. Новая направлены дежурные отделения 2, 19 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию стало известно, что горит мусор на ориентировочной площади 2000 кв м и возникло плотное задымление. Спасатели с помощью подручных средств (хлопушек) и подачи водяных стволов пожар в 17:00 локализовали и в 18:20 ликвидировали.

Пожар на свалке в Николаевской области. Фото: ГосЧСПожар на свалке в Николаевской области. Фото: ГосЧС

Отмечается, что от ГосЧС работали 12 человек личного состава, 3 единицы техники, от КП "Николаевкоммунтранс" - 2 бульдозера, которые засыпали мусор слоем почвы, решается вопрос о дополнительном привлечении 1 единицы инженерной техники.

Как сообщали Українські Новини, в Черновицкой области вспыхнул пожар на мусорной свалке.

Ранее в Житомирской области горела свалка.

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