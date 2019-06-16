Фото дня: в Николаевской области на мусорной свалке произошел масштабный пожар

Пожар на свалке в Николаевской области. Фото: ГосЧС

Пожар на свалке в Николаевской области. Фото: ГосЧС

Сегодня, 16 июня, в селе Весеннее в Николаевской области произошел сильный пожар на полигоне твердых бытовых отходов КП "Николаевкоммунтранс". Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что по адресу ул. Новая направлены дежурные отделения 2, 19 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию стало известно, что горит мусор на ориентировочной площади 2000 кв м и возникло плотное задымление. Спасатели с помощью подручных средств (хлопушек) и подачи водяных стволов пожар в 17:00 локализовали и в 18:20 ликвидировали.

Пожар на свалке в Николаевской области. Фото: ГосЧС

Отмечается, что от ГосЧС работали 12 человек личного состава, 3 единицы техники, от КП "Николаевкоммунтранс" - 2 бульдозера, которые засыпали мусор слоем почвы, решается вопрос о дополнительном привлечении 1 единицы инженерной техники.

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