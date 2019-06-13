Под Николаевом перевернулся микроавтобус, водитель погиб

Сегодня, 13 июня, в Николаевской области произошла смертельная авария: водитель микроавтобуса не справился с управлением и автомобиль перевернулся. Водитель погиб. Об этом сообщает местное издание 0512.ua.\r\nТак, сообщается, что в машине помимо водителя находилось четыре человека.\r\nОтмечается, что иужчина от полученных травм погиб на месте, двух пассажиров доставили в БСМП, тяжесть их травм определяется.\r\nКроме того, еще двум оказували помощь на месте. Направление движения транспортного средства и причины совершения ДТП устанавливаются.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=hN2Fgdb_N94#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в Николаевской области столкнулись ВАЗ и Renault, погибли оба водителя.\r\nРанее в Николаеве пьяный таксист в попытке сбежатьпротаранил полицейское авто.