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13 июня 2019, четверг, 18:11 61
Происшествия 2019-06-13T18:11:10+03:00
Українські Новини
Под Николаевом перевернулся микроавтобус, водитель погиб

Под Николаевом перевернулся микроавтобус, водитель погиб

Сегодня, 13 июня, в Николаевской области произошла смертельная авария: водитель микроавтобуса не справился с управлением и автомобиль перевернулся. Водитель погиб. Об этом сообщает местное издание 0512.ua.

Так, сообщается, что в машине помимо водителя находилось четыре человека.

Отмечается, что иужчина от полученных травм погиб на месте, двух пассажиров доставили в БСМП, тяжесть их травм определяется.

Кроме того, еще двум оказували помощь на месте. Направление движения транспортного средства и причины совершения ДТП устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, в Николаевской области столкнулись ВАЗ и Renault, погибли оба водителя.

Ранее в Николаеве пьяный таксист в попытке сбежатьпротаранил полицейское авто.

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