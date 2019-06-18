Екс-голова Верховного суду Маляренко про судову реформу команди Зеленського: Верховний суд нормальної держави це 20, максимум 30 суддів

Колишній голова Верховного суду Василь Маляренко вважає, що Конституційний та Верховний суд потрібно об'єднати в єдину структуру.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Колись мудрий українець, який живе в Америці, коли йому сказали, що Верховний суд це 75 душ, відповів, що це вже не суд, а якась конференція. А я скажу, що 200 з чимось (суддів) це вже не суд, а якийсь "курултай" або щось схоже. Це абсолютно хибна позиція, тим більше, що Верховний суд в Україні знаходиться в чотирьох різних кінцях Києва. Це не типовий Верховний суд будь-якої нормальної країни. Верховний суд нормальної держави, це 20, максимум 30 душ", - сказав він.

Маляренко вважає в даному контексті ефективною американську модель Верховного суду, де діє 9 суддів, а також виступає за об'єднання Верховного і Конституційного судів в одну структуру.

"Американська модель (Верховного суду) прекрасна. Що я вам скажу. Потрібно говорити ось про що. В Україні є Конституційний суд, і він фактично політичний. Він формується політичними силами. Було б розумно, якби Конституційний і Верховний суд були однією структурою. Я це пропонував ще в 93-94 роках, але тоді були мудреці, які виступали проти цього. Ці два суди повинні бути однією структурою з двома палатами - одна конституційна, друга - загальносудова. Далі - вищі спеціалізовані суди були правильною позицією, вони повинні бути касаційними інстанціями", - підкреслив екс-голова Верховного суду.

Як повідомляли Українські Новини, представник Зеленського в Раді Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів.

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