Представник Зеленського в Раді Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів

Представник Зеленського в Раді Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки

Представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки 9 суддів.

Про це він заявив у коментарі Українським Новинам.

Стефанчук переконаний, що основним критерієм здійснення правосуддя має бути насамперед професіоналізм суддів, а не їх кількість.

На його переконання, судова реформа вимагає якісно нового підходу на всіх рівнях.

"Питання не в тому, яка кількість суддів. А питання в тому, яке їх призначення. Чому в США 9 суддів у Верховному суді? Тому що там працює (ефективно) перша і друга інстанція. В Україні, на жаль, великі питання ми ставимо якраз до першої та другої інстанції. Тому що правосуддя повинно здійснюватися на професійному рівні, а на самий верх доходити у виняткових випадках. А у нас все робиться так, щоб правосуддя здійснювалося лише на рівні Верховного суду. Тому, це треба міняти і впроваджувати кваліфікований підхід до вирішення справ, починаючи з низів", - підкреслив Стефанчук.

Як повідомляли Українські Новини, Стефанчук негативно оцінює судову реформу колишнього Президента Петра Порошенка і вважає, що вона була проведена на три з мінусом.

Колишній суддя Конституційного Суду Віктор Шишкін вважає, що в судовій реформі необхідно повернутися до статус-кво, на вихідні позиції Конституції 2016 року.

Колишній голова Конституційного суду Іван Домбровський вважає, що у реформуванні судової системи повинна брати участь тільки професійна громадськість.