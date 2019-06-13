Екс-суддя КС Шишкін про судову реформу команди Зеленського: реформу потрібно обнулити змінами до Конституції 2016

Екс-суддя КС Шишкін про судову реформу команди Зеленського: реформу потрібно обнулити змінами до Конституції 2

Колишній суддя Конституційного Суду Віктор Шишкін вважає, що в судовій реформі необхідно повернутися до статус-кво, на вихідні позиції Конституції 2016 року.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

"Які недоліки потрібно усунути в судовій реформі? Повернутися до статус-кво 2016 року, до цих ідіотських змін до Конституції, які були прийняті. Тобто, потрібно фактично повернутися на вихідні позиції 2016 року. Що змінити? Доопрацювати організаційну структуру суду, тому що те, що накоїв Філатов і іже з ним - це ідіотизм. Найголовніше, що не було зроблено - порядок добору кадрів і призначення суддів на посади, тому що тут велика проблема. Але не кулуарно, як це робилося в 2016-2017 роках, а професійно, вдумливо і ретельно. Це ж не шабельна атака", - упевнений Шишкін.

За його словами, реалізовувати судову реформу має парламент, а президент може брати участь лише шляхом внесення законопроектів.

Коментуючи ініціативи нової влади Шишкін підкреслив, що сумнівається в її юридичній підкованості.

"Виходячи з того, як вони сьогодні готують юридичні акти, то його (Зеленського) команда у мене викликає величезний сумнів у професіоналізмі та підготовленності", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, Шишкін виступає за введення в Україні інституту мирових суддів і вважає його ефективним елементом місцевого самоврядування.

Зеленський скасував призначення Порошенка двох членів ВРП і призначив нову комісію для відбору кандидатів.

Колишній голова Конституційного суду Іван Домбровський вважає, що реформування судової системи повинна брати участь тільки професійна громадськість.