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18 червня 2019, вівторок, 13:51 22
Політика 2019-06-18T16:45:04+03:00
Українські Новини
Парубій пообіцяв надати інформацію про коаліцію в Раді, але так нічого і не передав

Парубій пообіцяв надати інформацію про коаліцію в Раді, але так нічого і не передав

Голова Верховної Ради Андрій Парубій має намір передати Президенту Володимиру Зеленському документи про коаліцію в парламенті.

Про це він повідомив на засіданні погоджувальної ради, передають Українські Новини.

"Я вважаю, ці документи є достатніми для Конституційного Суду, тому ми продублюємо і повністю передамо їх і вам", - сказав Парубій.

Спікер заявив про це представнику Президента в Раді Руслану Стефанчуку, відповідаючи на його питання про те, коли парламент дасть відповідь на його запит про коаліцію.

"Ми внесли прохання на ім'я голови Верховної Ради про надання низки документів і, на жаль, отримали відписку... Ми дуже просимо по можливості прискорити подання цих документів про надання переліку фракцій, копій засідань секретаріатів тощо", - зазначив раніше Стефанчук.

Парубій зазначив, що подав до Конституційного Суду список депутатів фракції "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту", всі заяви про вихід з коаліції до 18 травня, коли НФ повідомив про вихід з коаліції.

Спікер підкреслив, що в коаліції було понад 226 депутатів.

Представник Президента Володимира Зеленського в Конституційному Суді Федір Веніславський заявляє про те, що голова Верховної Ради Андрій Парубій не надав нових документів про склад парламентської коаліції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Ні в Адміністрації Президента України, ні в Конституційному Суді немає офіційної інформації про наявність у складі фракцій партій "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт" більшості від конституційного складу Верховної Ради... На офіційний запит від 5 червня на ім'я голови Верховної Ради України щодо персонального складу цих фракцій надійшла формальна відписка про велику завантаженість апарату ВР і неможливість найближчим часом надати відповідь", - сказано в ньому.

Веніславський стверджує, що Парубій не надав ніяких нових доказів про існування коаліції.

"Він надав тільки список коаліції станом на 27 листопада 2014 року і список членів двох фракцій - ББП і НФ станом на 14 квітня 2016 року, які ми під сумнів не ставимо і які є в матеріалах справи. Однак інформацію про персональний склад фракцій БПП і НФ з 29 березня 2016-го (коли фракція Радикальної партії Олега Ляшка остаточно заявила про вихід із коаліції) до 13 квітня 2016 року, коли нібито було створено нову коаліцію, голова Верховної Ради України не надав. Також він не надав інформації про персональний склад цих двох фракцій станом на 2019", - сказав Веніславський.

З його слів, останні заяви Парубія є загальновідомою та застарілою інформацією, яка не має ніякого значення для розгляду справи і рішення Конституційного Суду в ній.

Як повідомляли Українські Новини, КС перейшов до закритої частини розгляду конституційності розпуску Ради.

Раніше Парубій не передав Конституційного суду список депутатів коаліції.

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