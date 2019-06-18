підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
18 червня 2019, вівторок, 12:52 34
Вибори 2019-06-18T12:54:16+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" лідирує в рейтингах, а "Голос" Вакарчука проходить в парламент

"Слуга народу" лідирує в рейтингах, а "Голос" Вакарчука проходить в парламент

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2% для вибірки 2000 респондентів. Фото: prm.ua
Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2% для вибірки 2000 респондентів. Фото: prm.ua

47,5% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 11% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,7% - "Всеукраїнське Об'єднання" Батьківщина ", 8, 3% - "Європейську солідарність", 5,3% - "Голос" Святослава Вакарчука на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

5% бар'єр долають 5 партій серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором.

3,9% висловили бажання підтримати партію "Сила і честь", 2,9% - "Громадянську позицію", 2,5% - Радикальну партію Олега Ляшка.

За "Об'єднання "Самопоміч" готові проголосувати 2,2% респондентів, за "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" - 1,7%, за" Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 1,5%.

Решта партій набирають менше ніж 1% голосів.

Згідно з опитуванням, 83,3% готові брати участь в голосуванні, якщо воно відбудеться в найближчу неділю.

Опитування проводилося з 8 по 14 червня серед 1 000 повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території в рамках роллінгового дослідження.

Роллінговое дослідження передбачає проведення установчого опитування і постійне (з рівними проміжками часу) оновлення бази даних опитування шляхом заміни частини даних на свіжі.

Кожна хвиля роллінга проводиться на однакових вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці щоразу нові.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2% для вибірки 2000 респондентів.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням, "Слуга народу" і Платформа Бойко лідирують у рейтингах, Вакарчук вибив Смєшко з прохідних.

Згідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.

Більше новин про: Рейтинг Батьківщина Святослав Вакарчук Парламентські вибори Опозиційна платформа - За життя Слуга народу Євросолідарність

Архів
Новини
У Донецькій області – мітинги через відсутність водопостачання КП "Вода Донбасу" 13:21
"Укрзалізниця" щорічно дотує олігархів на 40 млрд, а існуючі дороги стриножують економіку, - Кава 13:20
До виборів гучних затримань НАБУ і САП не буде, - джерело 12:55
Мішель Платіні: fifa.com
Екс-президента УЄФА Платіні заарештували за підозрою в корупції, - ЗМІ 12:54
"Слуга народу" лідирує в рейтингах, а "Голос" Вакарчука проходить в парламент 12:52
більше новин
З 1 липня пенсії зростуть: кому і на скільки збільшать виплати 08:45
У Донецькій області – мітинги через відсутність водопостачання КП "Вода Донбасу" 13:21
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
Об’єднання націоналістів суттєво підвищує шанси "Свободи" на проходження до ВРУ, – політолог 09:55
Кличко просить очевидців дати свідчення проти автохама, котрий заїхав на пішохідний міст 11:39 Фото
більше новин
Акція проти експлуатації тварин у цирках. Фото: Цензор.НЕТ
Страждання не мають бути розвагою: у Києві під АП пройшла акція за цирк без тварин 23:35
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
Зеленський прибув у Францію. Фото: @isabelledumont
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F 14:11
Пожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Фото дня: у Миколаївській області на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа 22:21
Сьогодні КС продовжить розглядати конституційність розпуску Ради 08:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok