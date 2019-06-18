"Слуга народу" лідирує в рейтингах, а "Голос" Вакарчука проходить в парламент

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2% для вибірки 2000 респондентів. Фото: prm.ua

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2% для вибірки 2000 респондентів. Фото: prm.ua

47,5% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 11% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,7% - "Всеукраїнське Об'єднання" Батьківщина ", 8, 3% - "Європейську солідарність", 5,3% - "Голос" Святослава Вакарчука на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

5% бар'єр долають 5 партій серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором.

3,9% висловили бажання підтримати партію "Сила і честь", 2,9% - "Громадянську позицію", 2,5% - Радикальну партію Олега Ляшка.

За "Об'єднання "Самопоміч" готові проголосувати 2,2% респондентів, за "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" - 1,7%, за" Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 1,5%.

Решта партій набирають менше ніж 1% голосів.

Згідно з опитуванням, 83,3% готові брати участь в голосуванні, якщо воно відбудеться в найближчу неділю.

Опитування проводилося з 8 по 14 червня серед 1 000 повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території в рамках роллінгового дослідження.

Роллінговое дослідження передбачає проведення установчого опитування і постійне (з рівними проміжками часу) оновлення бази даних опитування шляхом заміни частини даних на свіжі.

Кожна хвиля роллінга проводиться на однакових вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці щоразу нові.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2% для вибірки 2000 респондентів.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням, "Слуга народу" і Платформа Бойко лідирують у рейтингах, Вакарчук вибив Смєшко з прохідних.

Згідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.