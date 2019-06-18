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18 червня 2019, вівторок, 10:40 15
Економіка 2019-06-18T12:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль після різкого падіння почав дорожчати

Рубль після різкого падіння почав дорожчати

У вівторок, 18 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 14 червня не змінився і становив 3,66 гривень за 10 рублів.

Курс продажу підвищився на 6 копійок і становив  4,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси рубля в київських обмінниках на 18 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,66 4,21
Максимальний 4,00 5,00
Мінімальний 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, після святкових вихідних долар і євро подешевшали.

Тим часом  долар і євро за тиждень впали більш ніж на 20 копійок.

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