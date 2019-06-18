Рубль після різкого падіння почав дорожчати

У вівторок, 18 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 14 червня не змінився і становив 3,66 гривень за 10 рублів.

Курс продажу підвищився на 6 копійок і становив 4,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси рубля в київських обмінниках на 18 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,66 4,21 Максимальний 4,00 5,00 Мінімальний 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, після святкових вихідних долар і євро подешевшали.

Тим часом долар і євро за тиждень впали більш ніж на 20 копійок.