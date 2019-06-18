Рубль після різкого падіння почав дорожчати

У вівторок, 18 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 14 червня не змінився і становив 3,66 гривень за 10 рублів.\r\nКурс продажу підвищився на 6 копійок і становив 4,21 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси рубля в київських обмінниках на 18 червня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,66\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після святкових вихідних долар і євро подешевшали.\r\nТим часом долар і євро за тиждень впали більш ніж на 20 копійок.