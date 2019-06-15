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15 июня 2019, суббота, 08:15 11
Финансы 2019-06-15T08:17:39+03:00
Українські Новини
Наличные доллар и евро за неделю обвалились более чем на 20 копеек

Наличные доллар и евро за неделю обвалились более чем на 20 копеек

С 7 по 14 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 22,48 коп. до 26,5983 UAH/USD, курс покупки понизился на 19,61 коп. до 26,2754 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 14,18 коп. до 29,5365 UAH/EUR, курс продажи понизился на 20,30 коп. до 30,0530 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 7 июня 26,2754 26,5983 29,5365 30,0530 3,6800 4,1500
По сравнению с 31 мая -0,1961 -0,2248 -0,1418 -0,2030 0,0400 -0,0500
Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков.

Тем временем в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Перед Троицкими выходными доллар и евро "просели.

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