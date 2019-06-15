Наличные доллар и евро за неделю обвалились более чем на 20 копеек

С 7 по 14 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 22,48 коп. до 26,5983 UAH\/USD, курс покупки понизился на 19,61 коп. до 26,2754 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 14,18 коп. до 29,5365 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 20,30 коп. до 30,0530 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 7 июня\r\n26,2754\r\n26,5983\r\n29,5365\r\n30,0530\r\n3,6800\r\n4,1500\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 31 мая\r\n-0,1961\r\n-0,2248\r\n-0,1418\r\n-0,2030\r\n0,0400\r\n-0,0500\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков.\r\nТем временем в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.\r\nПеред Троицкими выходными доллар и евро "просели.