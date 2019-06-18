підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
18 червня 2019, вівторок, 08:40 10
Президент 2019-06-18T09:01:19+03:00
Українські Новини
Сьогодні Зеленський відвідає Німеччину

Сьогодні Зеленський відвідає Німеччину

Прапори Україна-Німеччина. Фото: kp.ua
Прапори Україна-Німеччина. Фото: kp.ua

Сьогодні, 18 червня, Президент України Володимир Зеленський, після поїздки до Франції, відвідає з офіційним візитом Німеччину.

Програмою візиту передбачено зустрічі Глави держави з керівництвом Німеччини, керівниками парламенту, а також з провідними представниками німецького бізнесу.

Вчора, 17 червня, Президент відвідав з офіційним візитом Францію. Стало відомо, що зовнішньополітичні радники країн-членів нормандського формату найближчим часом зустрінуться для підготовки зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії, про що президент Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що ми готові припинити вогонь, але не готові до переговорів з сепаратистами.

Також Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі.

Більше новин про: Володимир Зеленський Україна-Німеччина офіційний візит

Архів
Новини
Об’єднання націоналістів суттєво підвищує шанси "Свободи" на проходження до ВРУ, – політолог 09:55
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
У Торонто під час церемонії за участю Трюдо сталася стрілянина 09:30
Головний аеропорт Білорусі приєднався до кампанії #KyivNotKiev 09:05
Минулого тижня НБУ лише купував валюту на міжбанку 08:48
більше новин
З 1 липня пенсії зростуть: кому і на скільки збільшать виплати 08:45
Смертельна аварія за участю таксі в Києві. Фото: Інформатор
Їхала на весілля і загинула: в Києві сталася жахлива ДТП за участю таксі, пасажирка померла на місці 20:43
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
Диплом мають, але з освітою проблеми: Геращенко відповіла на заяву Гройсмана про старі партії 19:29
Серед керівників Комітетів ВР найефективніші – Галасюк, Третьяков, Гопко 12:51
більше новин
Пожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Фото дня: у Миколаївській області на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа 22:21
Акція проти експлуатації тварин у цирках. Фото: Цензор.НЕТ
Страждання не мають бути розвагою: у Києві під АП пройшла акція за цирк без тварин 23:35
Діти військових привітали батьків з свят. Скріншот відео facebook.сом/UAmarineCorpsCommand
Відео дня: діти військових записали зворушливе привітання для своїх батьків 13:09
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
Зеленський прибув у Францію. Фото: @isabelledumont
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F 14:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok