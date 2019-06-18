Сьогодні Зеленський відвідає Німеччину

Сьогодні, 18 червня, Президент України Володимир Зеленський, після поїздки до Франції, відвідає з офіційним візитом Німеччину.

Програмою візиту передбачено зустрічі Глави держави з керівництвом Німеччини, керівниками парламенту, а також з провідними представниками німецького бізнесу.

Вчора, 17 червня, Президент відвідав з офіційним візитом Францію. Стало відомо, що зовнішньополітичні радники країн-членів нормандського формату найближчим часом зустрінуться для підготовки зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії, про що президент Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що ми готові припинити вогонь, але не готові до переговорів з сепаратистами.

Також Зеленський розповів, що скаже Путіну при першій зустрічі.