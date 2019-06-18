Минулого тижня НБУ лише купував валюту на міжбанку

Національний банк у період з 10 по 14 червня купив на міжбанківському валютному ринку 135,1 млн доларів.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nзокрема, НБУ купив 62,5 млн доларів шляхом використання механізму Matching.\r\nТакож НБУ купив 72,6 млн доларів за інтервенції за єдиним курсом.\r\nВикористовуючи Matching, НБУ з початку року купив 878 млн доларів, продав – 108,5 млн доларів.\r\n122,93 млн доларів з початку року було продано по інтервенції за єдиним курсом, а куплено – 661,5 млн доларів.\r\nЗ початку року НБУ в цілому купив на міжбанку в ході інтервенцій 1 554,5 млн. доларів, а продав - 231,43 млн доларів.\r\nВ 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 червня, на 0,48 коп. до 26,4219 UAH\/USD.\r\nНа початку червня Україна розмістила єврооблігації на 1 млрд євро.