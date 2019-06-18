Минулого тижня НБУ лише купував валюту на міжбанку

Національний банк у період з 10 по 14 червня купив на міжбанківському валютному ринку 135,1 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

зокрема, НБУ купив 62,5 млн доларів шляхом використання механізму Matching.

Також НБУ купив 72,6 млн доларів за інтервенції за єдиним курсом.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 878 млн доларів, продав – 108,5 млн доларів.

122,93 млн доларів з початку року було продано по інтервенції за єдиним курсом, а куплено – 661,5 млн доларів.

З початку року НБУ в цілому купив на міжбанку в ході інтервенцій 1 554,5 млн. доларів, а продав - 231,43 млн доларів.

В 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 червня, на 0,48 коп. до 26,4219 UAH/USD.

На початку червня Україна розмістила єврооблігації на 1 млрд євро.